Prabowo dan Para Presiden RI: Pernah Diangkat Bung Karno

PRABOWO Subianto mengenang momen dirinya bersama para Presiden RI terdahulu, mulai dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, berdasar rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabowo ditetapkan sebagai Presiden RI terpilih pada Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Terpilih.

Prabowo mengenang kisahnya dengan Soekarno. Kata Prabowo, dirinya pernah diangkat oleh Soekarno saat dirinya masih kecil.

“Hampir semua presiden saya kenal. Bung Karno saya tidak kenal karena saya masih kecil, tapi saya pernah diangkat oleh Bung Karno,” ucap Prabowo di depan pendukungnya pada Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.

Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga menyebut dirinya mengenal dengan baik Presiden Soeharto. Diketahui, Soeharto merupakan mertuanya.

"Kalau presiden kedua saya lumayan kenal juga, kenapa kalian ketawa? Kalian enggak percaya? Presiden kedua saya sering makan siang sama beliau. Presiden ketiga saya juga kenal, Pak Habibie presiden presiden keempat (Gus Dur) saya juga kenal,” sambung Prabowo.

Ia pun mengingat pernah menjadi tukang pijit presiden keempat, Gus Dur. “Sama beliau, Gus Dur, saya dulu tukang pijitnya, kalau enggak percaya tanya yang kenal Gus Dur,” ujar Prabowo.

Kemudian bersama Megawati, Prabowo sempat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2009.