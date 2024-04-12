Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Persiapan Arus Balik, One Way Bakal Diterapkan di Tol Cipali Mulai H+2 Lebaran

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |02:01 WIB
Persiapan Arus Balik, One Way Bakal Diterapkan di Tol Cipali Mulai H+2 Lebaran
Tol Cipali (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) berencana memberlakukan satu arah atau one way mulai H+2 lebaran Idul Fitri 1445H, tepatnya Jumat (12/4/2024). Hal ini diwacanakan untuk mendukung arus balik lebaran 2024.

Melansir keterangan resmi Astra Infra Toll Road, Tol Cipali akan diberlakukan one way mulai Jumat, tepatnya pukul 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB. Kemudian, one way akan terus berlanjut hingga H+6 atau Selasa 16 April 2024 mendatang.

"Astra Infra juga telah merencanakan penerapan rekayasa lalu lintas one way di ruas tol Cipali yang akan diterapkan pada Jumat, 12 April 2024 pukul 08.00 s.d 24.00 WIB, Sabtu, 13 April 2024 pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB, dan Minggu 14 April 2024 pukul 14.00 s.d Selasa 16 April 2024 pukul 08.00 WIB," tulis keterangan resmi Astra Infra yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis 11 April 2024.

Namun demikian, belum diketahui jarak skema one way yang akan diberlakukan. Untuk diketahui, penerapan skema satu arah ini bersifat situasional dan mengikuti diskresi dari pihak kepolisian. Para pengguna jalan diimbau untuk mengikuti aturan batas kecepatan, yakni 100 km/jam.

"Penerapan rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai diskresi kepolisian," tulis keterangan resmi Astra Infra.

