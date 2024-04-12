Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Susah Muter Gegera Arus Mudik, Kolong Jembatan Jadi Alternatif

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |05:02 WIB
Susah <i>Muter</i> Gegera Arus Mudik, Kolong Jembatan Jadi Alternatif
Kolong jembatan jadi alternatif warga Indramayu untuk memutar jalan (Foto : MPI)
A
A
A

INDRAMAYU - Selama beberapa hari, warga Pantura di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kesulitan untuk menyeberang jalan lantaran padatnya arus mudik dan balik Lebaran 2024 serta adanya rekayasa lalu lintas mulai dari contra flow, one way, sistem manual di persimpangan, hingga menutup seluruh U-Turn.

Akibatnya, tidak sedikit warga lokal terdampak pada aktivitas sehari-hari. Untuk mensiasatinya, sejumlah warga membangun jalan darurat di bawah kolong jembatan sebagai akses penyeberangan, agar mereka bisa melintas dan berpindah jalur saat berada di Jalur Arteri.

Berdasarkan pantauan, di jalur Pantura tepatnya di Jembatan Maja Larangan, Kecamatan Lohbener, Indramayu, Kamis (11/4/2024), saat menyeberang atau putar balik warga yang mengendarai sepeda motor melewati bawah jembatan tersebut.

Saat melintas di jalan darurat itu, warga harus sedikit menundukkan kepala karena ketinggiannya hanya berkisar 1,5 hingga 2 meter.

Yus Rusmana, salah satu penjaga jalan darurat, mengatakan, jalan itu dibangun hanya saat mudik lebaran. Dengan tujuan, untuk memudahkan warga menyeberang jalan.

"Jembatan kolong ini sudah lama, cuman difungsikan saat menjelang hari Raya (Idul Fitri) saja. Pas arus mudik warga susah untuk menyeberang, soalnya pintu-pintu penyeberangan (U-Turn) banyak yang ditutup, jadi buat membantu warga yang lewat," kata dia.

Yus mengungkapkan, warga yang melewati jalan darurat yang dibangun dari swadaya masyarakat itu tidak dipatok tarif. Biasanya warga yang akan melintas memberikan uang seikhlasnya.

"Untuk yang lewat enggak ada tarif, seikhlasnya yang mau lewat, ini swadaya masyarakat. Hasil uangnya dibagi ke masyarakat yang ikut membantu penyeberangan. Buat mendorong atau ada beban terlalu berat itu diperbantukan," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement