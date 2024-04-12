Advertisement
HOME NEWS JABAR

Arus Lalu Lintas Lingkar Gentong Terpantau Lancar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |11:34 WIB
Arus Lalu Lintas Lingkar Gentong Terpantau Lancar
Lingkar Gentong (Foto: M Fadli Ramadan)
A
A
A

TASIKMALAYA - Memasuki H+2 Lebaran 2024, jalur arteri Selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tadikmalaya, Jawa Barat, terpantau lancar. Belum ramai aktivitas pemudik yang melewati jalur ini untuk menuju kembali ke Jakarta dan sekitarnya.

Sekadar informasi, sebelumnya diprediksi H+3 Lebaran 2024 akan mulai dipadati oleh Para pemudik untuk kembali ke Jakarta. Namun, pagi ini, Jumat (12/4/2024), belum terlihat lalu lalang dari pemudik yang akan menuju ke arah Bandung.

Tetapi, arus lalu lintas cukup dipadati dengan kendaraan yang akan menuju ke arah Tasikmalaya Kota. Diyakini masyarakat lokal masih melakukan aktivitas halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 H dengan mengunjungi rumah kerabat dan saudara di kabupaten atau kota yang berbeda.

Sekadar informasi, jalur Lingkar Gantong bakal menjadi titik kepadatan lalu lintas pada arus balik Lebaran 2024. Pasalnya, kondisi jalanan menanjak dan menurun, serta memiliki tikungan tajam yang membuat pengendara harus selalu waspada.

"Arus balik biasanya yang padat di jalur Gentong. Soalnya menanjak, biasanya bus banyak yang mogok. Tapi kami sudah mempersiapkan tim untuk menangani hal tersebut," kata Kanit Turjawali Polres Tasikmalaya IPTU Bebeng Subekti kepada MNC Portal beberapa waktu lalu.

Selain itu, terdapat warga sekitar juga siap menjadi relawan yang akan membantu mengganjal ban kendaraan ketika tidak kuat menanjak. Bahkan, ini dilakukan dengan sukarela tanpa memungut biaya saat membantu mengganjal ban atau mendorong kendaraan.

"Sudah siap membantu mengganjal. Kita gak punya nama, ya relawan tim ganjal saja. Kita juga gak pernah meminta saat membantu, karena rezeki akan datang dari mana saja," ujar Aip, ketua relawan tim ganjal Lingkar Gentong.

(Arief Setyadi )

      
