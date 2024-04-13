Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dihujat Gara-Gara Adidas Samba, PM Inggris Minta Maaf

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |11:12 WIB
Dihujat Gara-Gara Adidas Samba, PM Inggris Minta Maaf
Momen PM Inggris Rishi Sunak kenakan sepatu Adidas Samba yang berujung hujatan. (Instagram Rishi Sunak)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, dihujat lantaran memakai sepatu kets Adidas Samba dipadukan dengan setelan kemeja. Hal ini terjadi saat Rishi Sunak menghadiri sesi wawancara di Downing Street.

Dalam wawancara itu, Rishi Sunak tampak mengenakan kemeja putih dengan celana chino hitam. Lalu ia mengenakan sepatu kets Adidas Samba warna putih dengan tiga garis hitam serta kaus kaki hitam. Perpaduan antara pakaian dan sepatu ini dianggap tidaklah pas.

Karena itu, penggemar Adidas Samba menghujatnya. Bahkan banyak pengguna media sosial mengatakan mereka akan menjual sepatunya karena Sunak telah merusak penampilan semua orang.

Melansir The Guardian, Sabtu (13/4/2024), Rishi Sunak akhirnya meminta maaf kepada seluruh penggemar Adidas Samba.

Perdana Menteri Inggris itu mengatakan telah mengenakan sepatu tersebut selama bertahun-tahun. Ia juga mengaku sudah lama menjadi penggemar Adidas.

