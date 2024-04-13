Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran dan Israel Kian Memanas, Kemlu Pantau Kondisi Ratusan WNI

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |16:58 WIB
Iran dan Israel Kian Memanas, Kemlu Pantau Kondisi Ratusan WNI
Iran dan Israel memanas, Kemlu pantau kondisi ratusan WNI. (Ilustrasi/Reuters)
JAKARTA - Situasi antara Iran dan Israel kian memanas belakangan ini. Hal itu dipicu oleh serangan udara yang menewaskan jenderal Iran di Damaskus, Suriah, pada 1 April 2024.

Iran yang menuding Israel bertanggung jawab atas hal ini bakal melakukan serangan balasan. Di sisi lain, Israel siap melakukan penyerangan jika Iran melancarkan serangan balasan.

Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memonitor situasi di Timur Tengah.

"Kemlu bersama KBRI Tehran dan Perwakilan RI di Timur Tengah terus memonitor situasi di kawasan," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Sabtu (13/4/2024).

