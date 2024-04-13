Iran vs Israel Diambang Perang, 3 Imbauan Pemerintah untuk WNI di Timur Tengah

JAKARTA - Ancaman Iran yang akan melancarkan serangan balasan terhadap Israel menyusul serangan di Damaskus, Suriah, yang menewaskan seorang jenderal senior dan 6 perwira Iran, pada 1 April 2024, membuat kondisi Timur Tengah memanas. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemelu) RI mengeluarkan tiga imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan tersebut.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan mematikan itu. Kedua negara dikabarkan berada di ambang perang jika melihat pemberitaaan media luar negeri yang menyebutkan jika Iran akan melakukan balasan dalam waktu dekat. Beberapa negara eropa seperti Jerman, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat tentu saja telah mengeluarkan peringatan kepada warga negara mereka.

Terbaru adalah Indonesia. Melalui akun media sosial X (dulunya twitter), Kemlu mengeluarkan 3 imbauan kepada WNI yang berada di Timur Tengah.

1. Memerhatikan perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah, Kemlu mengimbau agar WNI di wilayah Iran, Israel dan Palestina untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi terjadinya eskalasi keamanan.