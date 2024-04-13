Dikenal Tertutup, Pria Ini Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

TENGGAMUS - Suasana duka menyelimuti Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung, setelah seorang pria berinisial AJ (30), ditemukan tewas tergantung di sebuah pohon pada Rabu sore, 10 April 2024. Kejadian ini menggugah kekhawatiran serta duka dalam komunitas setempat.

Menurut keterangan Sekretaris Desa Pekon Kuripan, Nugraha Wijaya, AJ adalah sosok yang dikenal tertutup dan jarang berbagi masalah pribadinya. "Korban memang sering berkumpul bersama teman-temannya, namun dia tidak pernah menceritakan jika ada masalah," ujar Nugraha.

Iptu Dedi Yanto, Kapolsek Limau, menyatakan bahwa korban ditemukan oleh seorang pegawai tambak udang yang kebetulan sedang memeriksa area sekitar. Posisi korban saat ditemukan cukup tinggi di atas pohon. Laporan penemuan jenazah tersebut kemudian diterima oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.00 WIB.

Proses evakuasi korban melibatkan personil dari Puskesmas dan warga setempat, dan telah dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Jenazah AJ kemudian dimakamkan oleh keluarganya pada Kamis pagi, pukul 09.00 WIB.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Polsek Limau untuk menentukan penyebab pasti kematian AJ.

(Khafid Mardiyansyah)