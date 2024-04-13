Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dikenal Tertutup, Pria Ini Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Indra Siregar , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |01:01 WIB
Dikenal Tertutup, Pria Ini Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon
A
A
A

TENGGAMUS - Suasana duka menyelimuti Pekon Kuripan, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung, setelah seorang pria berinisial AJ (30), ditemukan tewas tergantung di sebuah pohon pada Rabu sore, 10 April 2024. Kejadian ini menggugah kekhawatiran serta duka dalam komunitas setempat.

Menurut keterangan Sekretaris Desa Pekon Kuripan, Nugraha Wijaya, AJ adalah sosok yang dikenal tertutup dan jarang berbagi masalah pribadinya. "Korban memang sering berkumpul bersama teman-temannya, namun dia tidak pernah menceritakan jika ada masalah," ujar Nugraha.

Iptu Dedi Yanto, Kapolsek Limau, menyatakan bahwa korban ditemukan oleh seorang pegawai tambak udang yang kebetulan sedang memeriksa area sekitar. Posisi korban saat ditemukan cukup tinggi di atas pohon. Laporan penemuan jenazah tersebut kemudian diterima oleh pihak kepolisian sekitar pukul 18.00 WIB.

Proses evakuasi korban melibatkan personil dari Puskesmas dan warga setempat, dan telah dilakukan dengan cepat dan hati-hati. Jenazah AJ kemudian dimakamkan oleh keluarganya pada Kamis pagi, pukul 09.00 WIB.

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Polsek Limau untuk menentukan penyebab pasti kematian AJ.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung Gantung diri Bunuh diri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/65/3177898//viral-pAUB_large.jpg
Viral! Tampang Mahasiswa yang Bully Kematian Timothy, Langsung Minta Maaf di Medsos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170955//damkar-y5zK_large.jpg
Aksi Heroik Damkar Gagalkan Pemuda Bunuh Diri di Atas Sutet Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3170170//viral-Ievh_large.jpg
Tragis! Istri Polisi Tewas Tergantung di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162883//pembunuhan-aM5v_large.jpg
Pembunuh Kakek di Lampung Ditangkap, Pelaku Ngaku Belajar Ilmu Kebal Halusinasi seperti Diajak Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836//mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661//pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement