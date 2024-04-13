Sosok Danramil Aradide Letda Oktovianus Sogalrey yang Tewas Ditembak KKB Papua

JAYAPURA - Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan aksi brutal.

Kelompok teroris ini membunuh seorang Komandan Koramil (Danramil) 1703 - 04 Aradide Paniai, Letda Inf. Oktovianus Sogalrey Menjmenj di Kabupaten Paniai, Papua Pegunungan pada Kamis 11 April 2024 pukul 11.25 WIT.

BACA JUGA: Kapendam Cenderawasih Kecam Aksi Biadab KKB Tembak Mati Danramil Aradide

Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk berduka cita mendalam atas meninggalnya Letda Inf. Oktovianus Sogalrey.

“Atas nama masyarakat dan pemerintah saya menyampaikan rasa dukacita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jayapura, Jumat (12/4/2024).

Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mendiang Letda Inf. Oktovianus Sogalrey atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas sebagai prajurit TNI yang bertugas dengan baik di Kabupaten Paniai, Deiyai dan Dogiyai khususnya di Aradide.