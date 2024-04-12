Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapendam Cenderawasih Kecam Aksi Biadab KKB Tembak Mati Danramil Aradide

Fredy Nuboba , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |16:11 WIB
Kapendam Cenderawasih Kecam Aksi Biadab KKB Tembak Mati Danramil Aradide
Danramil Aradide ditemukan tewas diduga dihabisi KKB (Foto: Ist/Rahman)
A
A
A

PANIAI - Kepala Penerangan Kodam 17 Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan sesali aksi bejat Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan penembakan dan penganiayaan terhadap Danramil 1703-04/Aradide Letda Infanteri Oktavianus Sogalrey.

Danramil 1703-04/Aradide gugur setelah ditembak OPM atau KKB di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Kamis 11 April 2024.

Kapendam pada Jumat 12 April 2024 menjelaskan, jenazah korban baru ditemukan sehari kemudian. Ia memastikan, para pelaku penyerangan dan penembakan ini adalah gerombolan OPM.

Menurutnya, kejadian tersebut bermula saat almarhum keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide petang, Rabu 10 April 2024. Namun, sampai Kamis 11 April 2024 pagi almarhum tidak kembali.

Kemudian, dilakukan pencarian dan akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, karena diserang dan ditembak OPM.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
