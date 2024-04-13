Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Lingkar Gentong Padat Merayap, Gas! Polisi Berlakukan One Way

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |18:18 WIB
Jalur Lingkar Gentong Padat Merayap, Gas! Polisi Berlakukan <i>One Way</i>
One way di Jalur Lingkar Gentong (Foto : MPI)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Jalur arteri Selatan di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, menjelang Maghrib mulai padat merayap. Kepadatan terpantau dari Rumah Makan Getong hingga batas Tasikmalaya Kota dan Garut yang berjarak sekitar lebih dari 6 kilometer.

Kepadatan terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan yang akan mengarah ke Bandung. Sejumlah persimpangan juga menjadi penyebab kepadatan lalu lintas yang membuat laju kendaraan terhambat.

Menanggapi kepadatan lalu lintas di jalur Lingkar Gentong, Polres Tasikmalaya Kota bersiaga memgatur arus lalu lintas. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, sejumlah petugas berjaga di jalan menanjak untuk mengantisipasi kendaraan yang tidak kuat menanjak.

Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, Polres Tasikmalaya Kota bekerja sama dengan Polres Garut memutuskan untuk memberlakukan sistem one way atau satu arah. Hal ini terbukti efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Lingkar Gentong.

Setidaknya, pemberlakukan sistem obe way ini sudah lima kali dilakukan, pada Sabtu (13/4/2024), hingga pukul 17.30 WIB. Strategi ini dinilai lebih efektif ketimbang memberlakukan one way dengan jarak yang panjang dengan durasi yang panjang.

"Siap siap, kita bersama Polres Garut akan memberlakukan one way. Gas! Gas! Gas!," ujar petugas dari Polres Tasikmalaya Kota memperingati para pengendara yang melewati jalur Linkar Gentong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement