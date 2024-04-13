Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jalur Lingkar Gentong Macet Parah, Pengendara Jalan 10 Menit Sekali

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |20:01 WIB
Jalur Lingkar Gentong Macet Parah, Pengendara Jalan 10 Menit Sekali
Jalur Lingkar Gentong macet parah (Foto : MPI)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Kecamatan panjang terjadi di jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024). Antrean panjang itu disebabkan karena adanya peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Bandung atau Jakarta.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di pos Letter U Lingkar Gentong, pengendara mobil tak bisa menginjak pedal gasnya karena antrian tersebut. Bahkan jika diestimasi dengan waktu, pengendara tertahan selama 10 menit hingga bisa kembali menginjak pedal gas.

Sementara itu untuk pengendara sepeda motor tetap bisa memacu kendaraannya melewati bahu jalan. Meski terjadi kepadatan volume kendaraan di jalur tersebut belum diberlakukan skema one way.

Kepadatan panjang tersebut nampak mengekor hingga pertigaan Malangbong.

Sebelumnya, KBO Polres Tasikmalaya Kota Iptu Soni Alamsyah menyebut, untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan pihaknya telah memberlakukan tiga kali one way hingga sore hari.

"Hari ini sudah tiga kali. Untuk contraflow dari malam sudah dilakukan, mengingat volume kendaraan semakin meningkat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement