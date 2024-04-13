Jalur Lingkar Gentong Macet Parah, Pengendara Jalan 10 Menit Sekali

TASIKMALAYA - Kecamatan panjang terjadi di jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024). Antrean panjang itu disebabkan karena adanya peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Bandung atau Jakarta.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia di pos Letter U Lingkar Gentong, pengendara mobil tak bisa menginjak pedal gasnya karena antrian tersebut. Bahkan jika diestimasi dengan waktu, pengendara tertahan selama 10 menit hingga bisa kembali menginjak pedal gas.

Sementara itu untuk pengendara sepeda motor tetap bisa memacu kendaraannya melewati bahu jalan. Meski terjadi kepadatan volume kendaraan di jalur tersebut belum diberlakukan skema one way.

Kepadatan panjang tersebut nampak mengekor hingga pertigaan Malangbong.

Sebelumnya, KBO Polres Tasikmalaya Kota Iptu Soni Alamsyah menyebut, untuk mengurangi kepadatan volume kendaraan pihaknya telah memberlakukan tiga kali one way hingga sore hari.

"Hari ini sudah tiga kali. Untuk contraflow dari malam sudah dilakukan, mengingat volume kendaraan semakin meningkat," ujarnya.