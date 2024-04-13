Jokowi Lebaran di Sumut: Belanja Jeruk, Mangga hingga Kentang Merah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan libur lebaran Idul Fitri Tahun 1443 Hijriah untuk mengunjungi Pasar Buah Berastagi, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut) pada hari Sabtu (13/4/2024).

Pasar yang bersejarah dan menjadi pusat kehidupan ekonomi para petani setempat ini seketika menjadi semakin ramai dengan kehadiran orang nomor satu di Indonesia.

Presiden Jokowi terlihat tak ragu untuk terjun langsung ke dalam keramaian, memilih dan membeli buah-buahan segar produksi lokal yang dijajakan para penjual setibanya di pasar tersebut.

Jokowi membeli jeruk sebanyak lima kilogram, mangga sebanyak dua kilogram, salak sebanyak dua kilogram, dan kentang merah sebanyak dua kilogram.

Marlina Kataren, pedagang jeruk, menyatakan kegembiraannya dengan kehadiran Kepala Negara. Baginya, pembelian dari Presiden Jokowi bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga simbol harapan agar dagangan para pedagang buah di pasar tersebut makin laris.

"Alhamdulillah, senang sekali Bapak Negara hadir. Seperti mimpi ini, semoga dengan datangnya Bapak Jokowi, jualan kami makin laris,” ucap Marlina.