HOME NEWS JABAR

Sopir Mengantuk, Minibus Seruduk Mobil Lagi Parkir di Jalur Lingkar Gentong

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |07:18 WIB
Sopir Mengantuk, Minibus Seruduk Mobil Lagi Parkir di Jalur Lingkar Gentong
Mobil Daihatsu Luxio rusak usai menabrak Suzuki APV di Jalur Lingkar Gentong (Foto: MPI/Fadli)
A
A
A

TASIKMALAYA - Kecelakaan terjadi di Jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat yang melibatkan dua minibus. Kejadian tersebut diduga akibat sopir minibus, Daihatsu Luxio mengantuk sehingga tidak fokus dan menabrak kendaraan yang sedang terparkir.

Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut, tapi kerugian yang ditanggung korban diyakini mencapai jutaan rupiah. Kondisi kendaraan korban, Suzuki APV, mengalami kerusakan pada ban belakang sebelah kanan, hingga per daun bengkok yang membuat ban menyentuh bodi mobil.

"Awalnya saya mau menuju Bandung, tapi mobil panas terus istirahat. Karena macet, saya putuskan putar balik dan berhenti di pinggir jalan, niatnya mau tanya ke pos polisi bisa parkir di area pos atau tidak. Tiba-tiba mobil saya ditabrak dari belakang," kata Murhan Mutaqin, pengemudi APV, kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (14/4/2024).

 BACA JUGA:

Dijelaskan Mutaqin, ketika memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sudah menerapkan semua prosedur, seperti menyalakan lampu hazard atau darurat. Tapi, pengemudi Luxio yang diduga mengantuk tak menyadari adanya kendaraan yang terparkir sehingga bagian kiri depan mobilnya menghantam sisi kiri minibus APV.

"Ini kan travel, bawa penumpang dari Jakarta. Saya tanya penumpangnya katanya sudah beberapa kali oleng. Itu kan tandanya sopirnya ngantuk ya, jadi dipaksakan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
