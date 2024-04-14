Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hujan Deras Guyur Tol Cipali, Jarak Pandang Terbatas!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:27 WIB
Hujan Deras Guyur Tol Cipali, Jarak Pandang Terbatas!
Tol Cipali Diguyur Hujan/Foto: MNC Portal
A
A
A

SUBANG - Hujan dengan intensitas deras mengguyur Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) daerah Subang, tepatnya di sekitar Kilometer (Km) 109 hingga 105. Hujan deras ini mengakibatkan jarak pandang pengemudi terbatas.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) pada Minggu (14/4/2024) sekira pukul 14.15 WIB, hujan deras langsung menyambut ketika memasuki jalan Tol Cipali di sekitar Km 109 arah Jakarta. Hujan deras ini sempat membuat jarak pandang terbatas dan laju kendaraan tersendat.

Para pemudik pun melambatkan laju mobil karena hujan deras ini. Namun begitu, intensitas hujan turun menjadi gerimis ketika sudah melewati Km 105, dan mendekati Rest Area Km 101 B Tol Cipali.

Setelah sampai tempat istirahat Km 101 B, hujan semakin mereda. Lalu lintas pun kembali ramai lancar, para pemudik yang menuju Jabodetabek memacu kendaraannya dengan kecepatan normal.

Sedangkan, kondisi rest area terpantau cukup padat. Kantung-kantung parkir yang tersedia sudah terbilang penuh di Rest Area Km 101 B. Beberapa mobil pun harus menyiasati hal ini dengan parkir paralel.

Sementara itu, skema satu arah atau one way dari Km 414 GT Kalikangkung sampai dengan Km 72 Tol Cipali masih berlangsung. Rekayasa lalu lintas ini diperpanjang sesuai dengan diskresi dari pihak Kepolisian.

