Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Waspada, Jalur Gentong Diguyur Hujan Deras Sore Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |15:47 WIB
Waspada, Jalur Gentong Diguyur Hujan Deras Sore Ini
Jalur mudik Lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

TASIKMALAYA - Sore hingga malam ini, Minggu (14/4/2024), menjadi puncak arus balik mudik lebaran 2024. Pada puncak arus balik itu jalur Gentong, Tasikmalaya, diguyur hujan deras.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, hujan deras mengguyur jalur Gentong sekitar pukul 15.00 WIB. Adanya perubahan cuaca itu membuat para pengendara motor arah Bandung atau Jakarta menepi untuk berteduh.

Terlihat beberapa pemudik arus balik memanfaatkan kanopi rumah warga sebagai tempat perlindungan diri dari derasnya hujan. Sebagai memilih berteduh sementara untuk mengenakan mantel hujan.

Sementara pengendara mobil tetap memacu kendaraan meski hujan cukup deras.

Diketahui, Jalur arteri Selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, kerap menjadi titik kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran. Kondisi jalan dengan tanjakan dan turunan curam, serta tikungan tajam menjadi cukup menyulitkan para pengendara melintas.

Jalur ini menjadi alternatif pengendara dari Tasikmalaya atau Jawa Tengah untuk menuju Bandung ataupun Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement