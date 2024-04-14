Waspada, Jalur Gentong Diguyur Hujan Deras Sore Ini

TASIKMALAYA - Sore hingga malam ini, Minggu (14/4/2024), menjadi puncak arus balik mudik lebaran 2024. Pada puncak arus balik itu jalur Gentong, Tasikmalaya, diguyur hujan deras.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, hujan deras mengguyur jalur Gentong sekitar pukul 15.00 WIB. Adanya perubahan cuaca itu membuat para pengendara motor arah Bandung atau Jakarta menepi untuk berteduh.

Terlihat beberapa pemudik arus balik memanfaatkan kanopi rumah warga sebagai tempat perlindungan diri dari derasnya hujan. Sebagai memilih berteduh sementara untuk mengenakan mantel hujan.

Sementara pengendara mobil tetap memacu kendaraan meski hujan cukup deras.

Diketahui, Jalur arteri Selatan, khususnya di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, kerap menjadi titik kemacetan saat arus mudik dan balik Lebaran. Kondisi jalan dengan tanjakan dan turunan curam, serta tikungan tajam menjadi cukup menyulitkan para pengendara melintas.

Jalur ini menjadi alternatif pengendara dari Tasikmalaya atau Jawa Tengah untuk menuju Bandung ataupun Jakarta.