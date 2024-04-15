Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Konflik Iran-Israel, PM Malaysia Serukan Semua Pihak Hentikan Permusuhan di Timur Tengah

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |13:44 WIB
Konflik Iran-Israel, PM Malaysia Serukan Semua Pihak Hentikan Permusuhan di Timur Tengah
PM Malaysia serukan semua pihak hentikan permusuhan di Timur Tengah (Foto: Miera Zulyana)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Malaysia sangat yakin bahwa demi kepentingan terbaik komunitas global, semua pihak harus berupaya mencapai penghentian permusuhan di Timur Tengah dan menghindari eskalasi agresi lebih lanjut.

Menyusul konflik terbaru yang melibatkan Iran dan Israel, Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan agar ada solusi jangka panjang, kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut harus diakhiri.

Ia mengatakan, jalan apa pun yang dipilih untuk mencapai penyelesaian tidak akan berkelanjutan jika konflik tidak segera dihentikan.

“Bagaimanapun, Malaysia mendukung rakyat Palestina yang terus menderita dalam situasi yang mengerikan ini,” terangnya, dikutip BERNAMA.

“Sudah waktunya bagi semua pihak untuk menahan diri, dan para pemangku kepentingan global harus menuntut penghentian permusuhan oleh semua pihak,” tulisnya dalam postingan Facebook hari ini.

Sebelumnya, Anwar mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Datuk Seri Mohamad Sabu dan pejabat senior lainnya untuk membahas situasi di Timur Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement