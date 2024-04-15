Konflik Iran-Israel, PM Malaysia Serukan Semua Pihak Hentikan Permusuhan di Timur Tengah

PM Malaysia serukan semua pihak hentikan permusuhan di Timur Tengah (Foto: Miera Zulyana)

KUALA LUMPUR - Malaysia sangat yakin bahwa demi kepentingan terbaik komunitas global, semua pihak harus berupaya mencapai penghentian permusuhan di Timur Tengah dan menghindari eskalasi agresi lebih lanjut.

Menyusul konflik terbaru yang melibatkan Iran dan Israel, Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan agar ada solusi jangka panjang, kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut harus diakhiri.

Ia mengatakan, jalan apa pun yang dipilih untuk mencapai penyelesaian tidak akan berkelanjutan jika konflik tidak segera dihentikan.

“Bagaimanapun, Malaysia mendukung rakyat Palestina yang terus menderita dalam situasi yang mengerikan ini,” terangnya, dikutip BERNAMA.

“Sudah waktunya bagi semua pihak untuk menahan diri, dan para pemangku kepentingan global harus menuntut penghentian permusuhan oleh semua pihak,” tulisnya dalam postingan Facebook hari ini.

Sebelumnya, Anwar mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Datuk Seri Mohamad Sabu dan pejabat senior lainnya untuk membahas situasi di Timur Tengah.