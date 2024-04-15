Serangan Iran ke Israel Bangkitkan Kekaguman Warga Palestina di Gaza

GAZA – Serangan Iran terhadap Israel mendapat tepuk tangan dari banyak warga Palestina di Gaza pada Minggu (14/4/2024) sebagai balasan yang jarang terjadi atas serangan Israel di daerah kantong mereka, meskipun beberapa orang mengatakan mereka curiga Teheran melancarkan serangan itu lebih untuk pertunjukan martabat mereka daripada menimbulkan kerusakan nyata.

“Untuk pertama kalinya, kami melihat beberapa roket tidak mendarat di wilayah kami. Roket-roket ini mengarah ke wilayah Palestina yang diduduki,” kata Abu Abdallah, mengacu pada wilayah yang menjadi Israel pada tahun 1948, melainkan Tepi Barat dan Gaza yang diduduki.

“Kami berharap jika Iran atau negara lain ikut serta dalam perang, maka solusi bagi Gaza mungkin akan lebih dekat dari sebelumnya. Amerika mungkin harus menyelesaikan masalah di Gaza untuk mengakhiri akar masalahnya,” lanjutnya, yang menggunakan nama panggilan dan bukan nama lengkapnya, dikutip Reuters.

Banyak orang di Gaza merasa ditinggalkan oleh negara-negara tetangganya di Timur Tengah sejak Israel memulai serangan yang telah menewaskan lebih dari 33.000 orang sebagai tanggapan atas serangan Hamas di tanah Israel, yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang pada 7 Oktober.

Namun dukungan datang dari Iran dan proksi regionalnya, yang merupakan sekutu penguasa Islam Hamas di Gaza. Kelompok Houthi di Suriah dan Yaman menyebut serangan Iran itu sah. Sekutu Iran, Hizbullah di Lebanon, memuji serangan itu sebagai serangan yang berani.

Rekaman yang beredar dari daerah kantong tersebut menunjukkan banyak warga, termasuk di dalam tenda pengungsian, bersiul dan yang lainnya meneriakkan Allah Akbar (Tuhan Yang Maha Besar) dengan gembira ketika langit diterangi oleh roket Iran dan intersepsi Israel.

“Siapapun yang memutuskan untuk menyerang Israel, berani menyerang Israel di saat seluruh dunia bertindak untuk kepentingannya, adalah pahlawan di mata rakyat Palestina terlepas dari apakah kita menganut ideologi mereka (Iran) atau tidak,” kata Majed Abu Hamzah. 52, ayah tujuh anak, dari Kota Gaza.

“Kami telah dibantai selama lebih dari enam bulan dan tidak ada yang berani melakukan apa pun. Sekarang Iran, setelah konsulatnya diserang, membalas Israel dan ini membawa kegembiraan di hati kami,” tambah Abu Hamzah.

Iran melancarkan serangan tersebut atas dugaan serangan Israel terhadap kompleks kedutaan besarnya di Suriah pada tanggal 1 April yang menewaskan komandan penting Garda Revolusi dan menyusul bentrokan berbulan-bulan antara Israel dan sekutu regional Iran, yang dipicu oleh perang di Gaza.

Hamas, yang terlibat perang dengan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, membela serangan Iran, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan itu adalah hak alami dan respons yang pantas terhadap serangan terhadap kompleks kedutaan Iran.