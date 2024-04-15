PBB Kecam Serangan Iran, Israel Minta DK PBB Ambil Tindakan

IRAN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengutuk serangan pesawat tak berawak (drone) dan rudal Iran terhadap Israel pada Minggu (14/4/2024) pagi, ketika pasukan gabungan Amerika Serikat (AS), Yordania, dan Inggris bertempur bersama Israel untuk melindungi negara Yahudi tersebut.

“Saya mengutuk keras eskalasi serius yang ditunjukkan oleh serangan skala besar yang dilancarkan Republik Islam Iran terhadap Israel malam ini. Saya menyerukan penghentian segera permusuhan ini,” kata Guterres dalam sebuah postingan di X.

“Saya sangat khawatir mengenai bahaya yang sangat nyata dari eskalasi yang menghancurkan di seluruh kawasan,” lanjutnya.

Dia mendesak pengendalian diri secara maksimal untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat mengarah pada konfrontasi militer besar-besaran di berbagai bidang di Timur Tengah.

“Saya telah berulang kali menekankan bahwa kawasan ini maupun dunia tidak akan mampu menanggung perang lagi,” katanya.

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan menulis surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Malta Vanessa Frazier, meminta agar badan yang beranggotakan 15 negara itu mengutuk serangan Iran.

“Gravitasi dan volume serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Israel, hukum internasional, dan resolusi Dewan Keamanan,” terang Erdan. “Waktunya telah tiba bagi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terhadap ancaman Iran,” lanjutnya.