Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Kecam Serangan Iran, Israel Minta DK PBB Ambil Tindakan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |16:03 WIB
PBB Kecam Serangan Iran, Israel Minta DK PBB Ambil Tindakan
PBB kecam serangan Iran, Israel desak DK PBB ambil tindakan (Foto: Reuters)
A
A
A

IRAN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengutuk serangan pesawat tak berawak (drone) dan rudal Iran terhadap Israel pada Minggu (14/4/2024) pagi, ketika pasukan gabungan Amerika Serikat (AS), Yordania, dan Inggris bertempur bersama Israel untuk melindungi negara Yahudi tersebut.

“Saya mengutuk keras eskalasi serius yang ditunjukkan oleh serangan skala besar yang dilancarkan Republik Islam Iran terhadap Israel malam ini. Saya menyerukan penghentian segera permusuhan ini,” kata Guterres dalam sebuah postingan di X.

“Saya sangat khawatir mengenai bahaya yang sangat nyata dari eskalasi yang menghancurkan di seluruh kawasan,” lanjutnya.

Dia mendesak pengendalian diri secara maksimal untuk menghindari tindakan apa pun yang dapat mengarah pada konfrontasi militer besar-besaran di berbagai bidang di Timur Tengah.

“Saya telah berulang kali menekankan bahwa kawasan ini maupun dunia tidak akan mampu menanggung perang lagi,” katanya.

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Gilad Erdan menulis surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Malta Vanessa Frazier, meminta agar badan yang beranggotakan 15 negara itu mengutuk serangan Iran.

“Gravitasi dan volume serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Israel, hukum internasional, dan resolusi Dewan Keamanan,” terang Erdan. “Waktunya telah tiba bagi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan terhadap ancaman Iran,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement