Pasca Serangan Iran, israel Nyatakan Akan "Menahan Diri"

TEL AVIV - Presiden Israel Isaac Herzog, pada Minggu (14/4/2024), mengatakan serangan udara yang diluncurkan oleh Iran pada Minggu dini hari sama dengan sebuah “pernyataan perang” tetapi menambahkan bahwa Israel akan menahan diri dan tidak hendak memancing konflik.

Berbicara dalam wawancara dengan media Inggris, Sky News, Herzog mengatakan Israel tengah mempertimbangkan responsnya dan mendorong para sekutunya untuk tidak menaikkan ketegangan di Timur Tengah.

"Saya cukup yakin bahwa kami akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk melindungi dan membela rakyat kami," ujarnya sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

"Jadi saya katakan, sudah tentu, hal terakhir yang diinginkan Israel di kawasan ini, sejak pembentukannya, adalah berperang. Kami mengusahakan perdamaian. Kami adalah negara damai. Kami terus berdamai dengan tetangga-tetangga kami."

"Sayangnya, ini semua dimulai pada 7 Oktober ketika proksi Iran, Hamas, melakukan pembantaian kejam terhadap warga Israel, dan sisanya adalah sejarah, kita tahu. Kita harus menempatkannya dalam perspektif. Sudah tentu kami selalu mendengar mitra dan sekutu kami. Kami menghormati pandangan mereka. Kami juga selalu mengkaji opsi-opsi kami. Dan sebagaimana saya katakan, kami akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membela rakyat Israel," tambah Herzog.