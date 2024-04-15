Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Akhir Libur Lebaran, Warga Mulai Serbu Pusat Oleh-Oleh Khas Lampung

Andres Afandi , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:43 WIB
Akhir Libur Lebaran, Warga Mulai Serbu Pusat Oleh-Oleh Khas Lampung
Pusat oleh-oleh khas Lampung (Foto: Andres Afandi)
LAMPUNG - Jelang akhir liburan lebaran Idul Fitri 2024, ratusan wisatawan dari dalam maupun dari luar Provinsi Lampung memadati toko pusat oleh-oleh khas Lampung yang berada di kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

Para pengunjung rela mengantre dan berdesak-desakan untuk mendapat kudapan khas Lampung yang akan dijadikan cemilan di rumah maupun buah tangan untuk kerabat tetangga maupun kolega.

Di pusat oleh-oleh khas Lampung ini, aneka keripik pisang beraneka rasa paling banyak diburu dan menjadi favorit para pengunjung.

Selain harganya terjangkau, rasanya yang renyah tidak keras. Aneka keripik pisang sepertinya sudah menjadi salah satu kudapan ringan khas Lampung yang wajib menjadi buah tangan para wisatawan yang berkunjung ke Lampung.

Jenis keripik pisang yang tersedia juga beragam mulai dari pisang ambon, pisang kepok, sampai pisang muli kopong yang rasanya nikmat. Rasanya juga beragam, ada yang asin, manis, cokelat, keju dan susu.

Selain keripik pisang dengan beragam pilihan rasa di toko pusat oleh-oleh khas Lampung ini, beragam oleh-oleh khas Lampung patut dicoba sebagai buah tangan seperti kopi sambal Lampung, kerupuk panggang rasa ikan yang gurih dan renyah.

Tidak hanya itu, kudapan manisan lainnya pun layak dijadikan buah tangan ketika anda berkunjung ke Lampung.

