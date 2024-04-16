IPI Iran Keluarkan Pernyataan Sikap dan Imbauan Paska Serangan Iran ke Israel

IRAN - Berdasarkan rapat pengurus Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Iran Periode 2024-2025 pada Senin (15/4/2024) pukul 21.00 waktu Tehran melalui Zoom Meeting, IPI Iran menyadari pentingnya diseminasi informasi terkini terkait keadaan warga negara Indonesia (WNI) di Iran paska serangan Iran ke Israel pada Minggu (14/4/2024).

IPI Iran mengimbau kepada seluruh WNI di Iran untuk melaksanakan setiap poin dalam himbauan KBRI Tehran dan Kemenlu RI. Yakni saling mengingatkan satu sama lain terkait himbauan KBRI Tehran dan Kemenlu RI, selalu menjaga komunikasi agar tidak ada informasi yang terlewat, saling menenangkan dan tidak panik dalam kondisi apapun agar memudahkan koordinasi dan melancarkan segala proses yang dilakukan oleh KBRI Tehran dan Kemenlu RI.

Melakukan pengecekan di grup WNI Iran dan melihat apakah ada WNI yang dikenal belum masuk di dalam Grup WhatsApp WNI Iran dan membantu untuk memasukkannya melalui invitation link.

Menurut siaran pers yang diterima Okezone, bagi WNI yang berada di Indonesia dan sudah memiliki tiket untuk kembali ke Iran disarankan untuk menghubungi maskapai penerbangan untuk menunda jadwal sampai keadaan stabil. Kemenlu menyatakan bahwa siap membantu jika ada kesulitan dalam pengurusan hal tersebut dengan membuatkan surat pengantar.

WNI juga diwajibkan segera mengisi kelengkapan data yang disebarkan oleh pihak KBRI Tehran di Grup WhatsApp WNI Iran. Menghubungi hotline KBRI Tehran jika ada keadaan darurat +98 902 446 8889 (Telepon dan WA) / +98 991 466 8845 (WA only).

Selain itu, IPI Iran mengimbau kepada seluruh mahasiswa di Iran untuk mempersiapkan surat keterangan studi yang menyatakan level terakhir/semester saat ini dan transkrip nilai guna memudahkan pengurusan penyetaraan atau melanjutkan karir di Indonesia jika kemungkinan buruknya dilaksanakan evakuasi.

Berkomunikasi dengan pihak pendidikan kampus terkait kemungkinan kembali ke Indonesia jika dilaksanakan evakuasi bagaimana kelanjutan pendidikan dan metode pembelajarannya.

Bagi yang berada di Indonesia, menitipkan dokumen berharga yang ditinggalkan seperti Ijazah kepada WNI yang masih di Iran agar dapat dibawa jika dilaksanakan evakuasi.