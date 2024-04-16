Serangan Iran Runtuhkan Arogansi Israel dan Bukti Jika Mereka Bisa Disentuh

TEHERAN - Serangan Iran ke wilayah Israel menjadi bukti bahwa negara zionis tersebut bisa disentuh bahkan diserang negara lain. Selama ini, Israel yang selalu mendapat dukungan penuh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya merasa bisa melakukan "apa saja" di negara kawasan karena seperti memiliki imunitas atau kekebalan.

Tindakan Israel membombardir kedutaan Iran di Suriah pada Senin (1/4/2024) yang menewaskan 11 orang, termasuk tujuh penasihat milite dan tiga komandan, hanya satu dari aksi "arogan" mereka terhadap negara tetangga. Sejarah mencatat, Israel juga secara ilegal menduduki wilayah Dataran Tinggi Golan sejak 1967.

Militer Israel mengebom ibu kota Lebanon, Beirut pada 1982 yang membuat Presiden AS Ronald Reagan menyebut peristiwa tersebut sebagai “holocaust,” yang merugikan negara tersebut. Bahkan, keputusan Amerika Serikat menyerang Irak di masa Presiden Saddam Hussein pada tahun 2003, disebut juga ada andil Israel.

Dan, yang tidak bisa dibantah adalah tindakan Israel terhadap rakyat Palestina. “Israel menjadi sangat arogan, menjadi semacam pengganggu di kawasan. Israel bisa membom Suriah dengan impunitas, menyerang sasaran di Lebanon dengan impunitas, dan menyerang Irak dengan impunitas," kata Mantan perwira intelijen Korps Marinir AS Scott Ritter dikutip dari sputnikglobe, pada Selasa (16/4/2024).

Serangan ratusan drone dan rudal Irak ke wilayah Israel disebut Ritter sebagai bukti bahwa Israel tetap negara yang bisa diserang. AS meski memberikan dukungan, tapi meminta agar negara yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu tidak melakukan serangan balasan. Pemerintah Joe Biden menolak membantu Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran karena tak mau terlibat perang dengan negara tersebut.