HOME NEWS NUSANTARA

Warga Lebak Digegerkan Kemunculan King Kobra 3 Meter di Bawah Mesin Cuci

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:22 WIB
Warga Lebak Digegerkan Kemunculan King Kobra 3 Meter di Bawah Mesin Cuci
Penemuan ular kobra di Lebak (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Kemunculan Ular King Kobra membuat heboh masyarakat Kampung Bincarung, Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (16/4/2024).

Bagaimana tidak, ular berukuran 3 meter itu muncul secara tiba-tiba di bawah mesin cuci yang terletak di rumah Uken Sukeni (46).

Peristiwa itu dilaporkan sekitar pukul 14.00 WIB. Kala itu Uken dibuat penasaran dengan kondisi mesin cuci yang tiba-tiba menimbulkan suara aneh.

"Saya lihat ke dalam ko ngga ada, pas di bawah ternyata ular, ya saya kaget,"kata Uken.

