Gempa M3,1 Guncang Daruba Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,1 mengguncang Daruba, Maluku Utara (Malut), pukul 06:22 WIB, Rabu (17/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.40 LU, 128.42 BT atau 41 Km Timur Laut Daruba, Maluku Utara (Malut). Adapun gempa tersebut berkedalaman 215 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)