Kota Sabang Aceh Diguncang Gempa M4,9 Pagi Ini

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,9 mengguncang Kota Sabang, Aceh, pukul 06:01 WIB, Rabu (17/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 11.27 LU, 92.92 BT atau 654 Km Barat Laut Kota Sabang, Aceh. Adapun gempa tersebut berkedalaman 142 Km.

BACA JUGA:

Gempa M3,0 Guncang Maumere Sikka NTT

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)