Gempa M3,0 Guncang Maumere Sikka NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Maumere, Sikka, NTT, pukul 23:55 WIB, Selasa (16/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.01 LS, 122.38 BT atau 70 Km Timur Laut Maumere, Sikka, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)