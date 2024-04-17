Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,0 Guncang Maumere Sikka NTT

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |02:28 WIB
Gempa M3,0 Guncang Maumere Sikka NTT
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,0 mengguncang Maumere, Sikka, NTT, pukul 23:55 WIB, Selasa (16/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

 BACA JUGA:

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 8.01 LS, 122.38 BT atau 70 Km Timur Laut Maumere, Sikka, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Gempa NTT Gempa Sikka BMKG gempa
