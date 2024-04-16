Gempa M3,5 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,5 mengguncang Bone Bolango, Gorontalo, pukul 20:59 WIB, Selasa (16/4/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 0.18 LS, 122.87 BT atau 85 Km Barat Daya Bone Bolango, Gorontalo. Adapun gempa tersebut berkedalaman 85 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)