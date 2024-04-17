Istri Oknum Perwira TNI Jadi Tersangka Usai Bongkar Perselingkuhan Suami, Begini Tanggapan Keluarga

JAKARTA - Dugaan perselingkuhan perwira TNI MHA menjadi viral di media sosial (medsos). Keluarga prajurit TNI itu memberikan respons terkait permasalahan rumah tangga pasangan tersebut.

“Pihak Keluarga menginginkan yang terbaik untuk kedua belah pihak, agar segera diselesaikan permasalahan keluarga antara Agam dan Anandira," ujar salah seorang perwakilan pihak keluarga, Rabu (17/4/2024).

Keluarga Lettu Agam enggan menanggapi polemik permasalahan rumah tangga tersebut. Mereka menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Keluarga mendoakan kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik.

"Kami pihak keluarga menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kesatuan TNI. Karena Rio adalah anggota TNI kami juga gak bisa sembarangan membuat statement," terang perwakilan keluarga yang enggan disebut identitasnya.

Pihak keluarga hanya menginginkan agar permasalahan Agam dan istrinya bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Karena ada masa depan anak yang harus dipikirkan.

"Tidak lupa menyampaikan bahwa ada masa depan anak-anak yang harus dijaga," imbuhnya.

Perwira pertama TNI berpangkat Letnan Satu atau Lettu ini menikah dengan Anandira Puspita di tahun 2018. Keduanya telah dikaruniai dua orang anak.