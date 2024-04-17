Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Wisatawan Asal Bandung Terseret Ombak Pantai Cidaun Cianjur, Satu Orang Hilang

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |13:20 WIB
Dua Wisatawan Asal Bandung Terseret Ombak Pantai Cidaun Cianjur, Satu Orang Hilang
Pantai Cemara (foto: dok ist)
A
A
A

CIANJUR - Dua orang warga Bandung terseret ombak saat berenang di Pantai Cemara tepatnya di Desa Cidamar, Kecamatan Cidau, Kabupaten Cianjur. Satu orang selamat, sementara satu orang hilang.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa terseretnya dua orang warga Bandung, yakni Radi Ramlan (22) warga Kampung Jereged RT 02/06 Kelurahan Jatisari Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dan Nazwar (17) warga Kampung Mekarjaya, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung terjadi saat keduanya melakulan liburan dan berenang di pantai tersebut.

Namun, saat keduanya berenang, tiba tiba ombak besar menghantam dan menyeret keduanya.

"Kedua korban itu lagi berenang, terus keduanya terseret ombak yang besar," ujar Hanhan (16) salah seorsng saksi kejadian, Rabu (17/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169399//tim_sar_saat_mencari_korban_tenggelam-V6v2_large.jpg
Pria di Cilincing Hilang Usai Tercebur Sungai saat Operasikan Perahu Eretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3164036//pemancing_tewas_digulung_gelombang_tinggi-mci6_large.jpg
Tragedi di Perairan Tanjung Emas: Ombak Tinggi Seret 5 Pemancing, 2 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/340/3163551//1_orang_hanyut_ditemukan_tewas_di_sungai_pasaman-JXtI_large.jpg
Diterjang Air Bah, 1 Orang Hanyut Ditemukan Tewas di Sungai Pasaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/519/3147921//tim_sar_mencari_korban_tenggelam-lXO2_large.jpg
Dua Bocah Terseret Sungai Brantas Malang, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement