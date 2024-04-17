Dua Wisatawan Asal Bandung Terseret Ombak Pantai Cidaun Cianjur, Satu Orang Hilang

CIANJUR - Dua orang warga Bandung terseret ombak saat berenang di Pantai Cemara tepatnya di Desa Cidamar, Kecamatan Cidau, Kabupaten Cianjur. Satu orang selamat, sementara satu orang hilang.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa terseretnya dua orang warga Bandung, yakni Radi Ramlan (22) warga Kampung Jereged RT 02/06 Kelurahan Jatisari Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, dan Nazwar (17) warga Kampung Mekarjaya, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung terjadi saat keduanya melakulan liburan dan berenang di pantai tersebut.

Namun, saat keduanya berenang, tiba tiba ombak besar menghantam dan menyeret keduanya.

"Kedua korban itu lagi berenang, terus keduanya terseret ombak yang besar," ujar Hanhan (16) salah seorsng saksi kejadian, Rabu (17/4/2024).