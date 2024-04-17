Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Jembatan Beton di Sumsel Putus Diterjang Luapan Sungai, Warga Histeris

Sudirman , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |09:00 WIB
Jembatan Beton di Sumsel Putus Diterjang Luapan Sungai, Warga Histeris
Jembatan putus di Sumsel (Foto: Sudirman)
A
A
A

MUSIRAWAS UTARA - Warga Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan histeris melihat jembatan beton putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit.

Akibatnya, dua desa yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya terisolir.

Dalam rekaman video amatir milik warga detik-detik jembatan permanen yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan hancur dan putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit, Selasa 16 April 2024 siang.

Jembatan permanen itu tak kuat menahan berton-ton sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air sungai yang meluap ditambah arus yang deras membuat jembatan permanen itu putus.

Luapan Sungai Rupit ini terbilang paling parah sepanjang sejarah ini dilihat dari jembatan beton tersebut berada cukup dari permukaan air sungai.

Saat jembatan putus, warga langsung histeris melihat jembatan itu hancur diterjang air Sungai Rupit yang meluap.

Akibatnya, dua desa yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung terisolir, sehingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai.

Halaman:
1 2
      
