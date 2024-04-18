Melerai Dua Pemabuk Berkelahi, Pemuda Ini Malah Tewas Ditendang

KAIMANA - Seorang pemuda Kampung Lobo Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, berinisial EK (38) tewas ketika melerai dua orang pemuda yang sedang bertengkar di kampung Lobo, pada Rabu 17 April 2024.

Kejadian itu tersebut bermula ketika saksi CW (30) dan pelaku YW (20), bersama 11 orang lainnya sedang mengonsumsi minuman keras di dermaga Kampung Lobo pada pukul 05.30 WIT.

Kemudian YW dan CW terlibat dalam perkelahian yang berujung dengan mengambil alat tajam berupa panah yang saling menyerang. Dalam keadaan tersebut, EK ikut terlibat dengan maksud ingin melerai perkelahian tersebut.

"Korban hanya ingin mencoba melerai perkelahian antara kedua pemuda tersebut, namun karena sudah tersulut emosi, YW menendang dada korban sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban mengalami sesak nafas dan meninggal dunia," kata Kapolres Kaimana, AKBP Gadug Kurniawan melalui Kasat Reskrim Iptu Boby Rahman, Kamis (18/4/2024).

Melihat kejadian tersebut, salah satu warga kampung Lobo YK langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penindakan terhadap kejadian tersebut.