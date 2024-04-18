Mencekam! 2 Ormas Bentrok Pakai Sajam di Bandung, Sejumlah Orang Luka

Sejumlah orang terluka akibat bentrok dua ormas di Bandung (foto : Istimewa)

BANDUNG - Sebanyak dua organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Bandung terlibat bentrok menggunakan senjata tajam di Jalan Dayang Sumbi, Kelurahan Lebakwangi, Kecamatan Coblong, Kamis (18/4/2024) malam. Dari video yang beredar di media sosial (medsoa), bentrokan di kawasan Dago itu menelan beberapa korban luka-luka.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, bentrokan itu bermula saat anggota ormas Sundawani tertabrak oleh sepeda motor yang dikendarai anggota ormas Manggala, di Jalan Dayang Sumbi, sekitar pukul 16.50 WIB. Insiden itu memicu perkelahian.

Sekitar satu jam kemudian, datang 15 pria bersenjata tajam diduga anggota ormas Manggala DPC Antapani, Sukajadi, dan Lengkong menggunakan mobil Toyota Avanza hitam dan motor.

Kemudian terjadi bentrokan antara anggota ormas yang diduga dari Manggala dan Sundawani di Jalan Dayang Sumbi. Akibat bentrokan itu, jatuh korban luka dari kedua belah pihak.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, saat ini kepolisian telag melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memerikalsa sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan anggota ormas yang terlibat bentrok.

"Kami bawa semua (yang terlibat bentrokan) ke kantor polisi. Malam ini, kedua belah pihak ormas kami kumpulkan, termasuk masing-masing kepalanya (ketua ormas)," kata Kapolrestabes Bandung.