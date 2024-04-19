4 Fakta Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Pelat Dinas TNI Palsu

JAKARTA - Polisi menangkap tersangka PWGA, pengemudi Toyota Fortuner arogan yang viral karena mengaku adik jenderal TNI. Bahkan, mobil yang digunakan menggunakan pelat dinas TNI yang belakangan diketahui palsu.

Tersangka ditangkap pada 12 April 2024 di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur.

Berikut fakta-faktanya:

1. Hindari Ganjil Genap

Tersangka menggunakan pelat dinas TNI paslu 84337-00 ternyata untuk menghindari aturan ganjil genap yang merupakan aturan dari Korlantas Mabes Polri selama Operasi Ketupat 2024.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan pihaknya menemukan modus PWGA menggunakan pelat tersebut.

"Pelaku menggunakan pelat nomor dinas Mabes TNI dengan nomor 84337-00 palsu dalam rangka untuk menghindari ganjil genap di Jalan Tol Jakarta-Cikampek," kata Wira, Kamis 18 April 2024.

2. Dijerat Pemalsuan Surat

Polisi menjerat PWGA dengan Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat.