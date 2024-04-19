Kawasan Gunung Semeru Diguyur Hujan, Satu Warga Tewas Tertimbun Longsor

LUMAJANG - Satu warga Lumajang tewas usai tertimbun longsoran. Warga bernama Ngatmini (50) warga Dusun Sriti, Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, tewas tertimbun longsor di rumahnya.

Kapolsek Pronojiwo Iptu Wahono Puji Santoso menyatakan, longsor terjadi sekitar pukul 19.30 WIB saat hujan deras melanda kawasan Pronojiwo, termasuk di lereng Gunung Semeru.

"Longsor di Lumajang yang disebabkan hujan deras menewaskan seorang warga. Peristiwa ini pada Kamis (18/3) sekitar pukul 19.30 WIB," ujar Iptu Wahono saat dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

Wahono menyebut, saat itu korban dan suaminya Fatur Rohim tengah tidur di kamar ketika hujan intensitas tinggi turun. Rumah pasangan suami istri (pasutri) ini memang terletak di depan tebing yang ditanami pohon salah oleh warga.

"Tetangganya bernama Poniman ini berinisiatif mendatangi rumah korban untuk membangunkannya. Diajak untuk mengungsi karena khawatir akan terjadi longsor," ucapnya.

Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja terjadi longsor dari tebing di belakang rumah korban dan suaminya. Poniman dan Fatur Rohim berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Ngatmini tidak berhasil menyelamatkan diri hingga tertimbun longsor.