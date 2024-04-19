Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kawasan Gunung Semeru Diguyur Hujan, Satu Warga Tewas Tertimbun Longsor

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |10:25 WIB
Kawasan Gunung Semeru Diguyur Hujan, Satu Warga Tewas Tertimbun Longsor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

LUMAJANG - Satu warga Lumajang tewas usai tertimbun longsoran. Warga bernama Ngatmini (50) warga Dusun Sriti, Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, tewas tertimbun longsor di rumahnya.

Kapolsek Pronojiwo Iptu Wahono Puji Santoso menyatakan, longsor terjadi sekitar pukul 19.30 WIB saat hujan deras melanda kawasan Pronojiwo, termasuk di lereng Gunung Semeru.

"Longsor di Lumajang yang disebabkan hujan deras menewaskan seorang warga. Peristiwa ini pada Kamis (18/3) sekitar pukul 19.30 WIB," ujar Iptu Wahono saat dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

Wahono menyebut, saat itu korban dan suaminya Fatur Rohim tengah tidur di kamar ketika hujan intensitas tinggi turun. Rumah pasangan suami istri (pasutri) ini memang terletak di depan tebing yang ditanami pohon salah oleh warga.

"Tetangganya bernama Poniman ini berinisiatif mendatangi rumah korban untuk membangunkannya. Diajak untuk mengungsi karena khawatir akan terjadi longsor," ucapnya.

Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja terjadi longsor dari tebing di belakang rumah korban dan suaminya. Poniman dan Fatur Rohim berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Ngatmini tidak berhasil menyelamatkan diri hingga tertimbun longsor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179843//banjir-C6Ft_large.jpg
Tanggul Jebol, Ribuan Warga Cisolok Sukabumi Terdampak Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179788//longsor_di_bondongan_bogor-klLz_large.jpg
Longsor di Bondongan Bogor, Belasan Rumah Rusak Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179702//gunung-cRdj_large.jpg
Breaking News! Gunung Semeru Meletus Hebat Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179493//gunung_semeru-m5PH_large.jpg
Waspada! Gunung Semeru Dua Kali Erupsi Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179453//gunung_semeru-1Pct_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179321//gunung_semeru_erupsi-kfmn_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 600 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement