Bus Pariwisata Terperosok dan Melintang di Jalan, Jalur Cianjur-Puncak Macet 12 Km

CIANJUR - Sebuah bus pariwisata terperosok ke bahu jalan dan melintang menutup setengah badan jalan di Jalan Raya Puncak-Cianjur, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2024) malam.

Akibatnya, jalan yang mengarah ke kawasan wisata Puncak, Cipanas Cianjur mengalami kemacetan hingga 12 kilometer.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Cianjur, Ipda Ika Cakra Mustika mengatakan, kejadian bus terperosok terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.

BACA JUGA:

"Jadi saat bus akan manuver untuk masuk ke area parkir, tembok penahan tanah tidak kuat saat dilindas bus akibatnya ambrol dan bus terperosok," tuturnya saat dihubungi.

Cakra menyebutkan, jajarannya telah menerjunkan satu unit mobil derek untuk mengevakuasi bus yang melintang menutup badan jalan.