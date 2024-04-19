Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bus Pariwisata Terperosok dan Melintang di Jalan, Jalur Cianjur-Puncak Macet 12 Km

Ricky Susan (Koran Sindo) , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |22:00 WIB
Bus Pariwisata Terperosok dan Melintang di Jalan, Jalur Cianjur-Puncak Macet 12 Km
Jalan Raya Puncak-Cianjur macet imbas kecelakaan bus Pariwisata. (Foto: MPI/Ricky)
A
A
A

CIANJUR - Sebuah bus pariwisata terperosok ke bahu jalan dan melintang menutup setengah badan jalan di Jalan Raya Puncak-Cianjur, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (19/4/2024) malam.

Akibatnya, jalan yang mengarah ke kawasan wisata Puncak, Cipanas Cianjur mengalami kemacetan hingga 12 kilometer.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Cianjur, Ipda Ika Cakra Mustika mengatakan, kejadian bus terperosok terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.

 BACA JUGA:

"Jadi saat bus akan manuver untuk masuk ke area parkir, tembok penahan tanah tidak kuat saat dilindas bus akibatnya ambrol dan bus terperosok," tuturnya saat dihubungi.

Cakra menyebutkan, jajarannya telah menerjunkan satu unit mobil derek untuk mengevakuasi bus yang melintang menutup badan jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement