Bus Pariwisata Angkut 48 Orang Terbakar di Simalungun, Ini Daftar Namanya

SIMALUNGUN - Satu unit bus pariwisata dengan nomor polisi BK 7030 TM, terbakar di depan Gereja GKPS Tigarunggu di Jalan Besar Tigarunggu-Saribudolok, Kelurahan Tigarunggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (17/4/2024).

Informasi yang dihimpun, saat terbakar bus berwarna hijau terang itu tengah mengangkut sebanyak 48 orang rombongan pelajar serta tenaga pendidik dan kependidikan dari SMA Al Abdi, Bah Lias Perdagangan, Kabupaten Simalungun.

Kapolres Simalungun, AKBP Choky Sentosa Meliala, saat dikonfirmasi membenarkan adanya insiden tersebut. Ia mengatakan dalam insiden itu badan bus habis terbakar, namun para penumpangnya berhasil selamat.

"Iya benar. Kita bersyukur seluruh penumpang berhasil selamat dalam insiden itu. Sehingga dalam insiden itu kerugian yang dialami hanya kerugian materiil sekira Rp 200 juta karena badan bus yang habis terbakar," sebut Choky.

Choky menjelaskan bus pariwisata yang terbakar itu sedianya akan membawa rombongan dari SMA Al Abdi untuk berwisata ke Kota Wisata Berastagi di dataran tinggi Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Selain sopir dan kernet, di dalam bus itu ada 42 orang pelajar, seorang kepala sekolah, 4 orang guru dan seorang petugas tata usaha sekolah," jelasnya.

Untuk penyebab kebakaran, sambung Choky, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan. Namun dugaan sementara kebakaran diduga disebabkan hubungan singkat arus listrik (korsleting) pada sistem kelistrikan di bus nahas tersebut.

"Dugaan sementara korsleting di sistem pendingin udara bus," tukasnya.

Berikut daftar penumpang dalam bus nahas itu.

1. Sri Altika

2. Dita Harfiyanti

3. Siti Nuralisa

4. Dian Fita

5. Reni

6. Anissa

7. Cinta Audia

8. Dewi Lestari

9. Dea

10. Fitri

11. Nanda Dewi Sinta

12. Syakira