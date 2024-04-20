Humor Gus Dur: Pamer Tanah Abang Depan Presiden AS

JAKARTA - Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengisahkan ada tiga presiden yang saling menyombongkan atas negerinya. Ketiganya tak ada yang mau kalah.

Dilansir Gusdur.net, Gus Dur yang menjabat Presiden RI naik pesawat dengan Presiden AS Bill Clinton dan Presiden Prancis Jacques Chirac.

Saat sudah mengudara Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan mengatakan, “Wah kita sedang berada di atas New York!"

Gus Dur pun merasa heran. "Lho kok bisa tahu sih?"

"Itu, patung Liberty kepegang!" jawab Clinton dengan bangga.

Di tengah percakapan itu, Presiden Prancis Jacques Chirac tak mau kalah. Dia menjulurkan tangannya keluar.

"Tahu nggak? Kita sedang berada di atas kota Paris!" katanya sombong.

"Wah, kok bisa tahu juga?" timpal Gus Dur kembali heran.

"Itu...Menara Eiffel kepegang!" sahut Jacques Chirac.

Giliran Gus Dur tak mau kalah. Dia pun menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah...kita sedang berada di atas Tanah Abang!" teriak Gus Dur.