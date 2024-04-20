Ratusan Warga Mengungsi Akibat Meletusnya Gunung Ruang, Bantuan Terus Mengalir

TAGULANDANG – Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah membagikan beragam bantuan bagi masyarakat korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Gunung api setinggi 725 MDL di tengah Laut Sulawesi dan terletak sekitar 125 mil laut atau 6 jam perjalanan kapal laut dari Manado tersebut erupsi eksplosif sejak Selasa 16 April 2024 malam dan terus berlanjut keesokan harinya.

Sekitar 826 jiwa yang bermukim di dua desa di kaki Gunung Ruang, yakni Desa Laingpatihe dan Desa Pumpete mengungsi ke pulau terdekat yakni Pulau Tagulandang yang bisa ditempuh sekitar satu jam melalui laut. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan radius bahaya sekitar enam kilometer dari pusat kawah aktif Gunung Ruang. Karena itu warga dua desa yang berada di pesisir barat Pulau Tagulandang yakni Desa Bahoi dan Desa Balehumara, juga mengungsi ke bagian timur Pulau Tagulandang.

Mendapati informasi soal erupsi Gunung Ruang, Kementerian Sosial langsung menerjunkan tim ke lokasi bencana sekaligus menyalurkan berbagai bantuan dari Sentra Tumou Tou Manado.

