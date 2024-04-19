Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ruang Kembali Meletus, Masyarakat Dievakuasi di Luar Radius 6 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:14 WIB
Gunung Ruang Kembali Meletus, Masyarakat Dievakuasi di Luar Radius 6 Km
Gunung Ruang Meletus/ist
A
A
A

 

JAKARTA - Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara kembali mengalami erupsi sore ini, Jumat (19/4/2024) pukul 17.06 WITA. Tinggi kolom letusan 400 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ruang pada hari Jumat, 19 April 2024. Tinggi kolom letusan teramati ± 400 m di atas puncak (± 1125 m di atas permukaan laut),"tulis Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Julius Rampolii dilansir magma.esdm.go.id.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah selatan. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung,” sambungnya.

Diketahui, Gunung Ruang saat ini berstatus level IV atau awas usai mengalami erupsi sejak 16 April 2024 lalu.

Bahkan, sebanyak 838 penduduk yang berada di sekitar Gunung Ruang telah dievakuasi ke tempat yang aman dari abu vulkanik.

Saat ini, masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung, wisatawan agar tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat kawah aktif Gunung Ruang.

Halaman:
1 2
      
