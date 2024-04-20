Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kepala BPIP Melayat ke Rumah Duka Peserta Seleksi Paskibraka di Sukabumi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |20:20 WIB
Kepala BPIP Melayat ke Rumah Duka Peserta Seleksi Paskibraka di Sukabumi
Kepala BPIP Yudian Wahyudi melayat ke kediaman calon Paskibraka (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, melayat ke rumah duka almarhumah adinda Kayla Nur Sifa (16) di Kampung Cibentang, Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawabarat, Sabtu (20/4/2024).

Kayla Nur Sifa merupakan peserta seleksi Paskibraka Kabupaten Sukabumi meninggal saat sedang menjalani tes kesamaptaan di Lapang Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Yudian Wahyudi didampingi Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, dan Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Utama BPIP Karjono.

Kepada keluarga almarhumah, Pengarah Program Paskibraka Nasional itu menyampaikan belasungkawa dan mendoakan serta meminta keluarga untuk bersabar dan tegar dalam mengadapi ujian tersebut.

"Ini merupakan ujian, insyaallah almarhumah meninggal dalam keadaan syahid, karena sedang dalam keadaan bertugas," ucapnya.

Yudian menyampaikan, tujuan almarhumah untuk menjadi Paskibraka sangat mulia dan patut untuk diapresiasi setinggi-tingginya. Untuk menjadi Paskibraka perlu kemauan, rasa nasionalisme dan kecintaan yang tinggi terhadap Bangsa Indonesia.

"Tujuan almarhumah untuk menjadi Paskibraka sangat mulia, karena memiliki nasionalisme dan sebagai contoh generasi bangsa yang berkarakter Pancasila. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kemauan luhur almarhumah," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/512/3030569/dua-pelajar-asal-jateng-lolos-seleksi-paskibraka-nasional-2024-VdbyAaYa9x.jpg
Dua Pelajar Asal Jateng Lolos Seleksi Paskibraka Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/29/65/1475822/kembali-ke-sekolah-gloria-gelorakan-cinta-tanah-air-681YcnQXJR.jpg
Kembali ke Sekolah, Gloria Gelorakan Cinta Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/29/65/1475552/sekolah-sambut-kedatangan-gloria-usai-bertugas-jadi-paskibraka-LasLhAEgSg.jpg
Sekolah Sambut Kedatangan Gloria usai Bertugas Jadi Paskibraka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/25/338/1473128/cinta-indonesia-gloria-ingin-jadi-presiden-OiYtahgeJV.jpg
Cinta Indonesia, Gloria Ingin Jadi Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/25/337/1473109/pengalaman-paskibraka-bikin-gloria-semakin-cinta-indonesia-Z2m3WCxvrS.jpg
Pengalaman Paskibraka Bikin Gloria Semakin Cinta Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/25/338/1473050/ibunda-jokowi-janji-permudah-urusan-kewarganegaraan-gloria-lOEj6nImTh.jpg
Ibunda: Jokowi Janji Permudah Urusan Kewarganegaraan Gloria
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement