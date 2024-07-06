Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dua Pelajar Asal Jateng Lolos Seleksi Paskibraka Nasional 2024

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |03:30 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
SEMARANG – Dua pelajar SMA asal Provinsi Jateng lolos seleksi menjadi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Keduanya Akmal Faiz Ali Khadafi dari SMA Negeri 4 Kota Semarang dan Glenys Lalita Aksari dari SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap.

Keduanya lolos seleksi setelah mengikuti berbagai tahap ujian, meliputi keterampilan fisik, akademis, pengetahuan seputar Pancasila dan intelegiensia umum, psikotes, wawancara dan juga tes kesehatan.

“Keduanya lolos dari empat nama wakil Jateng yang diusulkan jadi calon Paskibraka tingkat pusat, dua nama lain yang diusulkan adalah Raditya Ozela Pratama dan Farah Aulia,” ungkap Ketua Pokja (Kasubbid) Ideologi dan Wawasan Badan Kesbangpol Provinsi Jateng Widi Nugroho, pada keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Lolosnya Akmal Faiz Ali Khadafi dan Glenys Lalita Aksari sebagai calon cadangan Paskibraka pusat 2024 dari Jateng, sesuai dengan surat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) nomor 55/PE.00.04/06/2024/- terkait pemberitahuan hasil verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024.

Widi mengatakan, pada pertengahan Juni nanti keduanya dijadwalkan menjalani pemusatan pelatihan di Cibubur, Jawa Barat. Terkait penugasan, nantinya bergantung evaluasi dari BPIP dan Sekretariat Negara, apakah bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau di Istana Negara Jakarta.

