HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Heboh Dicium Artis Cantik

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |05:08 WIB
Humor Gus Dur: Heboh Dicium Artis Cantik
Gus Dur. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Alkisah seorang artis cantik sangat kesengsem dengan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dalam suatu acara di rumah salah seorang pengasuh Pondok Kajen, sebagaimana dikutip dari Gusdur.net. Saking gemesnya, artis itu dengan santai langsung mencium pipi Presiden Ke-4 RI tiu tanpa pakai permisi.

Sontak, beberapa tamu yang hadir langsung terkejut dan bingung. Siapa yang tahan melihat kiai nyentrik cuma diam saja saat dicium artis cantik.

Setelah situasi agak sepi, Gus Mus yang berada di acara itu langsung menumpahkan sederet kalimat yang dari tadi sudah disimpan dalam hati.

“Loh Gus, Kok Gus Dur diam saja sih dicium sama perempuan?” tanyanya.

Halaman:
1 2
      
