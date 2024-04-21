3 Fakta Kejagung Sita Mobil Mewah Milik Harvey Moeis

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita mobil Lexus RX300 dan Toyota Vellfire milik suami Sandra Dewi, Harvey Moeis (HM).

Okezone merangkum fakta-fakta kasus korupsi timah tersebut. Berikut ulasannya:

1. Kejagung Sita Mobil Harvey Moeis Usai Geledah Rumah

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan setelah pihaknya menggeledah sebuah rumah yang terafiliasi dengan Harvey Moeis di Kota Jakarta Barat.