Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Korupsi Dana Desa, Kades di NTT Ditangkap

Aris Lake , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |11:37 WIB
Korupsi Dana Desa, Kades di NTT Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MALAKA - Salah seorang penjabat Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka diduga telah melakukan korupsi dana desa. Penjabat kades di Rinhat kabupaten Malaka, Provinsi NTT diduga gunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Penyalahgunaan dana desa itu diketahui saat ada pengaduan, dan Tim Penyidik Kejari Belu berhasil melakukan penyitaan uang tunai ratusan juta rupiah.

Selain itu, Kejari Belu juga menyita sejumlah dokumen penting lainnya sebagai barang bukti. Tim Penyidik Kejari Belu dipimpin Shelter Wairata didampingi oleh Jaksa Rezza Faundra A dan Tim Penyidik Kejari Belu.

Penyidik jaksa Kejari Belu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di salah satu desa di Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, pada Jumat 19 April 2024.

Sejumlah saksi yang memiliki peranan penting dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa tersebut juga ikut diperiksa penyidik Kejari Belu.

"Penyidik Kejari Belu juga berhasil menyita sejumlah dokumen penting dan uang tunai yang merupakan uang dana desa yang telah di cairkan pada tahun 2022 oleh salah satu oknum penjabat desa. Akan tetapi kegiatan atas pencairan dana desa tidak digunakan untuk kegiatan desa tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi," ungkap penyidik Kejari Belu, Rezza Faundra A, Minggu (21/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172603//korupsi-wMY1_large.jpg
9 Orang Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa, Salah Satunya Eks Pj Bupati Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/340/3150463//duh_perangkat_desa_di_serang_korupsi_dana_desa_ratusan_juta_buat_main_judol-S3ot_large.jpg
Duh! Perangkat Desa di Serang Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Buat Main Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/525/3138889//kasus_korupsi_dlh_kejari_sukabumi_naikkan_ke_tahap_penyidikan-yTod_large.jpg
Kasus Korupsi DLH Rp1,5 Miliar, Kejari Sukabumi Naikkan ke Tahap Penyidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122648//korupsi-xaku_large.jpg
Usut Korupsi PDNS, Kejari Jakpus Perkirakan Kerugian Negara Capai Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/610/3121521//kejari_tangkap_crazy_rich_sumsel_haji_halim-oUny_large.jpg
Kejari Jebloskan Crazy Rich Sumsel Haji Halim ke Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Lahan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3086874//wajib-pajak-bayar-denda-rp7-miliar-kejari-hentikan-penuntutan-mLHH3TfZ0I.jpg
Wajib Pajak Bayar Denda Rp7 Miliar, Kejari Hentikan Penuntutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement