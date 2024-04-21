Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dicekoki Miras, Gadis SMP di Serang Dicabuli saat Lebaran

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:15 WIB
Dicekoki Miras, Gadis SMP di Serang Dicabuli saat Lebaran
Pelaku pemerkosaan di Serang diamankan polisi (Foto: Fariz Abdullah)
SERANG - Gadis SMP berinisial MM (16) warga Walantaka, Kota Serang diamankan pihak kepolisian Polres Serang, Polda Banten. Dia terlibat kasus pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur.

Adalah Ah (14) pelajar SMP asal Ciruas, Kabupaten Serang ini dirudapaksa MM setelah sebelumnya dicekoki minuman keras. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 10 April 2024 pukul 01.00 WIB dini hari.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko menerangkan awalnya MM berjanjian dengan Ah melalui pesan WhatsApp untuk bermain. Sekitar pukul 21.00 WIB pada Sabtu 9 April 2024, MM menjemput Ah di tempat yang disepakati di depan gang kuburan Singamerta. 

Usai bertemu, lanjut Condro, MM mengajak Ah ke sebuah kost-kostan rekannya di Perumahan Bumi Ciruas Permai, Serang. Di situ, pelaku dan rekannya pesta miras anggur merah lalu mencekoki Ah hingga mabuk.

"Setelah mabuk MM mengajak korban untuk masuk ke dalam untuk berhubungan badan sampai akhirnya pelaku dan korban bermalam di kontrakan," kata Condro kepada awak media, Minggu (21/4/2024).

Kata Condro, saat pagi hari MM mengantarkan Ah kembali ke rumahnya. Disitu orangtua korban coba bertanya lantaran dia tidak pulang semalaman. Korban yang tak kuasa menahan akhirnya menceritakan apa yang sudah terjadi sehingga membuat orangtuanya melapor kepada pihak kepolisian.

