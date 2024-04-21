Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Depresi, Mahasiswa Teknik Lompat dari Lantai 3 Kampus

Andhy Eba , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |20:00 WIB
Diduga Depresi, Mahasiswa Teknik Lompat dari Lantai 3 Kampus
Mahasiswa bunuh diri di Sultra (Foto: Andhy Eba)
A
A
A

BAUBAU - Seorang mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidaya), Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) nekat melompat dari lantai tiga kampus. Diduga korban mengalami depresi dan nekat melompat dari gedung kampus fakutasnya.

Visual amatir merekam seorang pria terkapar di belakang kampus Fakultas Teknik. Keterangan dalam video, pria tersebut melompat dari lantai tiga gedung kampus teknik pada Jumat 19 April 2024 siang.

Dosen dan mahasiswa yang panik kemudian mengevakuasi korban ke mobil ambulans dan dilarikan ke rumah sakit.

Diketahui pria tersebut merupakan mahasiswa teknik di kampus Unidaya. Korban bernama Abdul Madani (24) dan sejak 2019 sudah tidak aktif.

Menurut Dosen Fakultas Teknik, M Ikbal, sebelum melakukan aksi melompat dari lantai tiga gedung kampus teknik, korban bertemu beberapa dosen dan bersalaman. Tidak lama terdengar sudah benda jatuh dan sudah orang merintih kesakitan.

Halaman:
1 2
      
