HOME NEWS YOGYA

Kecelakaan Bus di Bantul, 9 Orang Luka-luka

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:24 WIB
Kecelakaan Bus di Bantul, 9 Orang Luka-luka
BANTUL - Sebanyak sembilan orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Imogiri-Panggang tepatnya di Dusun Lanteng, Kalurahan Selopamioro, Imogiri, Bantul pada Minggu (21/04/2024). Menurut keterangan polisi, para korban sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, seluruh korban sudah dilarikan ke RS Nurhidayah, Bantul. Adapun, bus membawa sebanyak 35 penumpang yang terdiri dari 4 anak-anak dan 29 usia dewasa.

"Update terakhir sembilan orang dibawa le RS Nurhidayah," katanya, Minggu (21/04/2024).

Jeffry menjelaskan, kecelakaan itu bermula saat bus dengan nopol AA 1278 HD yang dikemudikan Suwondo melaju dari arah Panggang, Kabupaten Gunungkidul hendak menuju Sedayu, Bantul melewati Jalan Imogiri-Panggang dengan kondisi jalan menurun.

