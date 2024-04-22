Masyaallah Al-Qur'an Tak Hangus Terbakar saat Kebakaran Rumah di Koltim

KOLAKA TIMUR - Sebuah video pendek berdurasi 27 detik memperlihatkan sebuah Al-Qur'an ditemukan masih utuh di antara puing bangunan yang ludes terbakar.

Kejadian menarik itu direkam warga saat musibah kebakaran yang menghanguskan dua unit rumah di Desa Loka, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat 19 April 2024.

Video viral yang diterimah MNC Portal tersebut direkam warga saat mengais-ngais di antara puing bangunan untuk mencari harta benda korban yang masih bisa diselamatkan. Uniknya, hanya mushaf tersebut yang dijumpai masih utuh.

Sekdes Loka, Patmawati membenarkan bahwa video tersebut merupakan rekaman yang diabadikan warga di lokasi kebakaran di desanya. Ia mengatakan, jika masyarakat tercengang setelah melihat mushaf itu dijumpai utuh dan hanya hangus pada bagian sisi dan sampul sampulnya saja.

"Betul. Ditemukan di antara tumpukan arang (puing) yang terbakar. Isinya utuh," ungkap Patmawati, Senin (22/4/2024).