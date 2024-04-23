Viral Pencuri Iphone di Gejayan Ditangkap Warga, Begini Tampangnya

SLEMAN - Aksi pencurian dua Iphone di Jalan Gejayan, Sleman, viral di media sosial (medsos). Pelaku pencurian sempat menjadi sasaran warga yang berhasil menangkap pelaku.

Aksi pencurian tersebut diunggah akun medsos X, @merapi_uncover dan juga di Instagram akun sama

"Kejadian di samping vape room, Gejayan Yogyakarta ada maling HP, iPhone XR dan iPhone 8, sudah diberi salam olahraga satu jam yang lalu," tulis akun tersebut.

Dalam unggahan tersebut, admin juga menyertakan video, namun sudah disamarkan. Namun dalam satu komentarnya, salah satu netizen sempat mengunggah video interograsi yang dilakukan warga terhadap pelaku.

Dalam video tersebut pelaku mengaku bernama Yudha namun ketika dimintai KTP, dia mengatakan KTP miliknya ada di Jalan Kaliurang karena salah ambil. Pelaku juga mengaku mengambil dua buah iPhone.

"Mencuri. i Phone, Dua. I Phone 11 Warna Putih sama warna merah," ungkap pelaku dalam video tersebut.

Kasi Humas Polresta Sleman, Iptu Lindawati membenarkan peristiwa itu. Aksi pencurian tersebut terjadi pada Senin 22 April 2024 pukul 21.45 WIB di iCentre.id Jalan Afandi, Depok, Sleman

"Pelaku pencurian 2 HP merek iPhone. Pencirianya adalah HH (26) warga Bandung, Jawa Barat," tutur dia, Selasa (23/4/2024)